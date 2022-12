Historisk: Ny SMV-regering præsenteres torsdag

Anders Rytoft, Ritzau Tirsdag, 13. december 2022 - 16:43

En ny regering præsenteres torsdag og vil bestå af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som har forhandlet siden folketingsvalget 1. november.

Det oplyser fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) efter et besøg hos dronningen på Amalienborg tirsdag aften.

- Jeg har her til aften meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at det kan vi. På torsdag præsenteres en ny regering, som består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, siger Mette Frederiksen.

Tidligere i dag sagde Aaja Chemnitz til Sermitsiaq.AG, at hun sagtens kan se sig selv bakke op om en SMV-regering. Det skyldes, at IA er gået til valg på at være Grønlands frie stemme, forklarer hun:

- Det vil sige, at vi samarbejder bredt med de forskellige partier i Folketinget.

Aaja Chemnitz tilføjer:

- Derfor kan vi sagtens se os selv støtte en SMV-regering, som tingene ser ud lige nu. Det vigtigste er, at de ti krav, som vi (IA, red.) har stillet til en kommende regering, bliver indfriet. Det er vi gået til valg på, og det er det, vi forhandler om lige nu.

Ingen betydning

Aaja Chemnitz uddyber, at forhandlingerne særligt har fokus på børn og unge, samarbejde mellem Naalakkersuisut og regeringen på sundhedsområdet og ikke mindst, at IA kommer til at sidde med i forsvarsforliget.

- Det bliver det helt store, hvor der skal forhandles 90 milliarder kroner. Det er også vigtigt, at vi får en rolle at spille i forhold til finanslovsforhandlingerne, hvor jeg ønsker, at der bliver afsat flere penge til Grønland, siger hun.

Aki-Mathilda Høegh-Dam og Siumut har tidligere udtalt, at det ikke har nogen betydning, om hvorvidt en kommende regering er rød eller bred. Så længe, at der bliver taget godt hånd om Grønland.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne bliver med 89 mandater en flertalsregering, da de nordatlantiske mandater traditionelt blander sig uden om dansk indenrigspolitik.

Flertalsregeringer er en sjældenhed i dansk politik, hvor der ofte er mindretalsregeringer. Regeringen vil dog stadig søge brede aftaler.

- Vi vil aktivt afsøge og afdække, om vi kan lave bredere flertal end det, vi præsenterer i kraft af os selv.

- Der er masser af kompromisser, men endnu vigtigere er der masser af ambitioner, siger Mette Frederiksen.

Et regeringsgrundlag præsenteres onsdag, mens regeringen præsenteres torsdag.