Historisk: Første eGUX elev får huen på

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 08. juni 2021 - 14:56

Den første eGUX-student i Grønlands uddannelseshistorie har fået sin studenterhue på i går mandag. Det er Regine Johansen Villadsen fra Ilimanaq, en bygd ved Ilulissat, der er den første student, der har gennemført den to år lange gymnasiale fjernundervisning.

- Det er vi på GUX Sisimiut utrolig stolte af og da især på Regine Johansen Villadsens vegne. Regine har været meget flittig og virkelig taget hendes uddannelse alvorlig, hvilket vi håber vil smitte af på vores øvrige studerende, lyder det fra rektor på GUX Sisimiut, Poul V. B. Jensen.

Rektor på GUX Sisimiut, Poul V. B. Jensen siger, at de to-årige gymnasiale forløb med eGUX er en succes, og han forventer flere elever kan få deres studenterhue på gennem eGUX.

I 2019 startede de to første eGUX hold, der skulle igennem to års gymnasiel uddannelse som fjernundervisning samtidig med, at der blev udbudt eGUX enkeltfag og eGUX suppleringsfag. Denne sommer gennemfører cirka 23 eGUX studenter, hvor flere bygder er repræsenteret, oplyser GUX Sisimiut.

Internet er vejen frem

Poul V. B. Jensen glæder sig over, at internettet skaber vejen frem til bedre uddannelsesmuligheder for personer, der ønsker at gennemføre uddannelsen hjemmefra. Undervisningsmetoder og mentorordninger er udviklet gennem årene, så disse er gearet til fjernundervisningsstudenter.

- På lærer og mentorsiden er alle gået til opgaven med krum hals. De har været der for eleverne på alle tider af døgnet, også når hverdagen blev lidt for slidsomt. Vi er meget ydmyge overfor deres hjælp. Det er ikke nogen nem opgave at skulle arrangere mundtlige og skriftlige eksamener 20 forskellige steder over hele Grønland, skriver rektor Poul V. B. Jensen i en pressemeddelelse og takker organisationer, skoler og andre for deres hjælp.

Hvert år har eGUX i Sisimiut omkring 100 ansøgere.

- Det kommer noget bag på os, men vidner også om, at der i Grønland er mange, der gerne vil uddanne sig under forudsætning af, at familien kan blive i deres bosætningsmønstre, hvor kortere ophold i byen i nogen grad kan lade sig gøre, udtaler rektor Poul V. B. Jensen.