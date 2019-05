Historisk varehus må vige for højhus

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. april 2019 - 07:49

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har sendt et kommunalplantillæg til udvalgspolitikerne og bliver det godkendt her og senere i Udvalget for Økonomi og Erhverv, skal det i høring i seks uger fra slutningen af maj.

Kendt bygningstype

Det er omkring Oles Varehus, at kommunen udlægger et nyt område, der kan bestå af en basisbygning på tre etager, kombineret med et boligtårn på 10 etager – en kendt bygningstype i lighed med Nuuk Center, Grønlandsbanken og Teletårnet.

- Bygningens underetage skal indrettes til publikumsorienteret formål mod Imaneq, og med mulighed for overdækket parkering mod Aqqusinersuaq. Derover er der erhvervsformål i selve basen og med beboelse eller hotelformål i tårnet, står der i indstillingen.

Boligtårnet bliver trukket væk fra hovedgaden og ind mod selve gågaden. Kommuneqarfik Sermersooq

Planen er en betydelig fortætning af midtbyen, hvilket forvaltningen ser som en styrke for midtbyen.

- Forslaget vil medvirke til at skabe en levende bymidte med forskellige rekreative og erhvervsmæssige tilbud til byens borgere og besøgende, hedder det.

Et af formålene med kommunalplantillægget har været at der fastlægges principper for områdets bebyggelsesmuligheder og de tilknyttede udearealer, så der opnås en samlet helhed i området.

Historisk perspektiv

-I et historisk perspektiv, har Oles Varehus altid haft en central betydning for lokalsamfundet. Oles Varehus blev etableret som Grønlands første private butik i 1951, dengang var Imaneq byens hovedgade, og Oles Varehus var i mange år omdrejningspunkt for aktivitet. Billeder og historier om Oles Varehus, fremgår i mange historiske beskrivelser af Nuuk. Efter ca. 60 år, lukkede butikken i 2012, oplyses det i redegørelsen for kommunalplantillægget.

-Nye ideer til anvendelsen af området, vil igen gøre arealet til omdrejningspunkt for aktivitet. Kommunalbebstyrelsen forventer, at det ”Nye Oles Varehus” også bliver et bygningsikon for Nuuk, står der i redegørelsen.

Bilerne skal væk fra pladsen mellem det nye boligtårn og Grønlandsbanken. Kommuneqarfik Sermersooq

Det store byrum, der findes mellem Oles Varehus og Grønlandsbanken benyttes i dag til parkering. Bilerne skal væk og i stedet skal området omdannes til et stort torv, hvor man kan opholde sig. Den nye bebyggelse skal sikre, at behovet for parkeringspladser opfyldes, fremgår det af planen.