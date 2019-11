Historisk resultat af Kim Lorentzen

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 04. november 2019 - 14:23

Kim Ujarak Lorentzen har opnået et historisk resultat ved Danmarksmesterskaberne i stærkmandskonkurrence.

Lørdag deltog han ved mesterskaberne for første gang, og her blev det til en flot bronzemedalje, der betyder, at han er Danmarks tredje stærkeste mand, og han var i øvrigt få point fra en sølvmedalje.

Fem discipliner

Stærkmandskonkurrencen blev afholdt i Ringsted lørdag, hvor ni deltagere kæmpede i fem discipliner. Her blev deltagerne testet i deres styrke, udholdenhed og vilje.

Her er de fem discipliner og Kim Lorentzens placeringer:

Aksel løft - Kim løfter 150 kilo og blev nr. 3

Dødløft: Ca. 320 kilo placering: nr. 1

Yoke bære 425 kilo på tid. Placering: nr. 4

Enarm løft vægt 78 kilo: Placering: nr. 4

4 x 120kg spurt. Placering nr. 3

Historisk resultat

Total resultat nummer tre ud af ni deltagere (var kun 2 point fra sølvmedalje)

- Vi er utrolig stolte af, at han har opnået så flot et resultat i betragtning af, at det er første gang Grønland deltager i stærkmandskonkurrence. Det er historisk, siger Allan Juhl fra fitnessgl.

Mikkel Leicht blev kåret som Danmarks Stærkeste Mand.