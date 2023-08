Historisk nominering af grønlandsk film til Nordisk Råds Filmpris

Merete Lindstrøm Tirsdag, 22. august 2023 - 08:00

Grønland har sat sit præg på det nordiske filmunivers ved at opnå sin første nogensinde nominering til Nordisk Råds filmpris. Den spændende nyhed har kastet spotlyset på den grønlandske filmindustris vækst og potentiale på det nordiske plan.

Spillefilmen "Alanngut Killinganni" har formået at bryde igennem og positionere sig som en seriøs kandidat til Nordisk Råds filmpris 2023. Det betyder, at Grønland for første gang deltager i den prestigefyldte konkurrence, og at filmen står som et eksempel på den stigende anerkendelse af grønlandsk filmskabelse.

God blanding af gys og mytologi

Det er Instruktør Malik Kleist og producer Nina Paninnguaq Skydsbjerg der repræsenterer Grønland med deres film "Alanngut Killinganni". Filmen er blevet udvalgt som Grønlands officielle kandidat af en enig jury bestående af Otto Rosing, Inuk Jørgensen og juryformand Klaus Georg Hansen.

Juryen fremhæver filmens unikke evne til at kombinere moderne fortælleteknik med grønlandske fortællinger og mytologi på en autentisk og naturlig måde.

Filmen tager publikum med på en nervepirrende rejse ind i historien om turistguiden Tuuma, der ufrivilligt bliver trukket ind i et skræmmende mysterium. Det danner rammen for en både spændende og underholdende fortælling, der udforsker temaer som sorg, fællesskab og tradition.

Håber det kan åbne for investeringer

Malik Kleist, manuskriptforfatter og filminstruktør, udtrykker sin glæde over nomineringen:

- Det er en utrolig ære at være den første grønlænder, der nomineres til Nordisk Råds Filmpris. Jeg håber, at denne nominering kan bidrage til at åbne dørene for internationale muligheder og investeringer i den grønlandske filmindustri, som rummer et stort potentiale.

Nomineringen af "Alanngut Killinganni" markerer en milepæl i Grønlands filmhistorie og bringer Grønland i selskab med andre anerkendte nordiske filmskabere. Dette år konkurrerer filmen mod andre stærke nordiske kandidater om den eftertragtede Nordisk Råds filmpris.

Vinderen af prisen offentliggøres under Nordisk Råds session i Oslo den 31. oktober 2023. Den spændende forventning om udfaldet vil fortsætte med at sprede sig blandt filmelskere og kulturinteresserede på tværs af Norden og videre ud i verden.

Hvis du ikke allerede har set filmen, kan du få en forsmag i traileren her: