Historisk mange kommunefogeder i job

Onsdag, 01. juli 2020

I 2020 har Grønlands Politi ansat ni nye kommunefogeder i en periode, hvor kun to har forladt jobbet.

- Antallet af kommunefogeder er nu 59, hvilket er historisk højt. Der er blot seks bygder, der mangler kommunefogeder, skriver det danske Justitsministerium i et statusbrev til Grønlandsudvalget i Folketinget.

Dermed fortsætter successen med at hverve folk til jobbet som kommunefoged. Indsatsen begyndte i 2019, hvor politiet startede en større kampagne for jobbet.

12 ansat i 2019

I løbet af 2019 lykkedes det politiet at ansætte 12 nye kommunefogeder, mens fem forlod jobbet.

Indsatsen er et resultat af en ekstrabevilling på den danske finanslov, hvor der er afsat én million kroner om året til en såkaldt kommunefogedpulje i årene 2018 til 2021.

Justitsministeriet har netop afleveret en status på, hvad der er kommet ud af bevillingen til Grønlandsudvalget i Folketinget.

Som et led i indsatsen er nogle bygder blevet opnormeret fra én til to kommunefogeder for at se, om det ville få flere til at søge jobbet, hvis det skulle løses i samarbejde med en anden.

Får udleveret vest og peberspray

Én af nyansættelserne i 2020 er foretaget i en bygd, hvor der er normeret op.

Ifølge statusskrivelsen vil Grønlands Politi nu sætte fokus på god kommunikation til kommunefogederne, så de får en større tilknytning til dem og forhåbentlig kan holde dem i jobbet.

De nyansatte kommunefogeder får udleveret nyindkøbt personlig udrustning i form af peberspray og en letvest. Udrustningen udleveres efterhånden, som kommunefogederne bliver uddannet i brugen af det, står der i skrivelsen.