Historisk håndboldsejr til Færøerne

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 01. maj 2021 - 09:27

Færøernes herrelandshold vandt en sensationel sejr over Tjekkiet med cifrene 27-26 i EM-kvalifikationen efter et tæt opgør. Færingerne var bagud i det meste af kampen, men tl slut formåede øboerne at hive sejren hjem.

Den flotte sejr ændrer imidlertid ikke ved, at Færøerne mister EM-kvalifikationen.

Ganske bemærkelsesværdigt havde kampen færøske dommere. En af de oprindelige dommere blev nemlig testet positiv for coronavirus op til kampen, og da det var for sent at hente nye dommere, blev man enig om at lade færøske dommere dømme kampen fremfor at udsætte opgøret, skriver det færøske medie Sosialurin.

Ny landstræner

Forud for kampen afslørede Det Færøske Håndboldforbund, at man havde ansat Peter Bredsdorff-Larsen som træner. Han har trænet BSV-herrerne fra Silkeborg, der i flere år har ligget i toppen af dansk håndbold. Han har desuden været assisterende landstræner under Ulrik Wilbeks ledelse af herrelandsholdet.