Historisk få danskfødte: Nielsen og Jensen er rejst hjem

redaktion Onsdag, 17. august 2022 - 08:31

Der var engang, hvor danskere for alvor strømmede nordpå. I de år var Grønland et slags Klondyke for de tilkaldte. Mulighedernes land. De fleste var jyder, og de havde hver især deres grunde til at forlade Danmark. Nogle var blevet arbejdsløse, andre var eventyrlystne eller håbede måske på at slippe billigere i skat.

Selvfølgelig var der også dem, der var trætte af det pandekageflade fædreland med ligusterhække, og regler for det meste og i stedet var drevet mod Grønlands naturpragt, gæstfrihed og skønne mennesker, skriver avisen AG.

5 procent

Da de danske gæstearbejdere var flest, udgjorde de næsten en femtedel af befolkningen. I 1977 var der over 7.500 danskfødte. De fleste var håndværkere, skolelærere, driftige erhvervsfolk og mappemænd, som gjorde tjeneste i det hastigt voksende bureaukrati.

Men siden de heftige hjemmestyre-dage i slutningen af 70´erne er det kun gået én vej med de danskfødte: Deres antal dalet. De seneste kvartalstal fra Grønlands Statistik viser, at der i øjeblikket er 4.145 personer, født i Danmark, som er bosat i Grønland. Det er lig med lidt over 7 procent af den samlede befolkning, som pr 1 juli 2022 udgjorde 56.661.

- Antallet af danskfødte har ikke været lavere i den tid, befolkningstallet er blevet opgjort på den nuværende måde, bekræfter et opkald til Grønlands Statistik.

Læs hele artiklen i ugens udgave af avisen AG. Køb avisen her: