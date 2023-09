Historisk billedskat nu gratis for alle

Redaktionen Torsdag, 28. september 2023 - 15:56

Svimlende 250.000 fotografier indgår i Arktisk Instituts billedarkiv. De ældste af dem stammer fra 1860’erne, men samlingen går helt op i nutiden med det fra 2018. Hovedparten er dog fra perioden 1890-1960. Hele 180.000 fotografier er digitaliseret og dermed nemme at gå til på www.arktiskebilleder.dk; også hjemme fra egen pc.

Det skriver avisen AG.

Som noget helt nyt er brugen af alle de historiske billeder blevet gratis, og det glæder instituttets nytiltrådte direktør, Anne Mette Randrup Jørgensen, meget:

I en tid, hvor det at søge valid viden kan være en udfordring, er arkiver og originale kilder vigtigere end nogensinde. Derfor arbejder vi målrettet på at blive mere synlige og lære flere til at bruge et arkiv som vores. Den her unikke kulturarv tilhører os alle, så folk skal vide, at vi er her, og forhåbentlig kan mange få glæde af vores kildematerialer, fortæller Anne Mette Randrup Jørgensen.

Ud over det enorme fotoarkiv har Arktisk Institut også velvoksne dokument- og kortarkiver samt mindre kunst- og genstandssamlinger

Ikoniske fotos og privatalbum

De mange fotografier skildrer Grønland og det dansk-grønlandske forhold set med danske øjne og er typisk er taget af danskere, der har befundet sig i Grønland i arbejds- og embedsmedfør, på rejse eller på Knud Rasmussens eller andre polarekspeditioner.

Arktisk Institut blev grundlagt i 1954 og var fra begyndelsen tænkt som arkiv for materiale om Arktis og forbindelsen mellem Grønland, Danmark og udlandet. Her ligger materiale fra Danmark-Ekspeditionen i 1906-08, og her endte fotografen Jette Bangs store billedsamling også, der i dag er kendt fra bøger, udstillinger og plakater, og hvoraf nogle af dem er noget nær ikoniske.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: