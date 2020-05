Historiker: Anden verdenskrig udviklede Grønland

Thomas Munk Veirum Mandag, 04. maj 2020 - 15:09

Mandag markeres 75 års dagen for befrielsen i Danmark. Et mørkt kapitel i landets historie var forbi.

I Grønland forholder det sig anderledes, da landet ikke var besat under krigen. Alligevel har Anden Verdenskrig betydet meget for udviklingen i Grønland, fortæller historiker Jens Heinrich, der har forsket i udviklingen af Grønland under krigen:

- Når jeg tænker på anden verdenskrig, tænker jeg på en positiv udvikling i Grønland. Landet fandt ud af, at man kunne en hel masse uden at blive holdt i hånden af Danmark, siger Jens Heinrich.

Krigen var katalysator

Han peger på, at USA under krigen til dels erstattede den kontakt, som Grønland tidligere havde haft til Danmark:

- Det gav den her følelse af, at man godt kunne selv, og man havde kryolitten at tjene penge på, siger Jens Heinrich og fortsætter:

- Krigen fungerede jo som en katalysator for de udviklingstendenser, der var. Den var med til at åbne Grønland op for omverdenen, siger han.

Strategisk placering slået fast

Det var også anden verdenskrig, der for alvor slog Grønlands strategisk vigtige placering i Nordatlanten fast. En placering som i dag er årsag til fornyet interesse fra USA:

- Fra dansk side troede man, at amerikanerne ville forlade Grønland efter krigen ifølge en aftale fra 1941. Men amerikanerne så russerne som den nye trussel og havde ikke planer om at forlade Grønland. I stedet kom der en ny forsvarsaftale, og så kom Thule Basen i starten 50erne, fortæller Jens Heinrich.