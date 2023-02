Historiker: Dronningen sender en advarsel til monarkiet

Ritzaus Bureau Fredag, 17. februar 2023 - 07:15

Dronning Margrethes store interview i Weekendavisen er den foreløbige kulmination på en længere periode, hvor hun har åbnet mere for de personlige dele af livet som regent.

Det siger Lars Hovbakke Sørensen, historiker og kongehuskommentator.

Specielt bider han mærke i en kras kritik af Putin, som ifølge Hovbakke er opsigtsvækkende. Dronningen siger, at hun mødte Putin i 2014, og at han havde de koldeste øjne, hun nogensinde har set.

Man skal forstå sin pligt

Og så læser Lars Hovbakke Sørensen dronningens ord om den pligt, der følger med som kongelig, som en advarsel til særligt den yngre generation i de europæiske kongefamilier.

Dronningen bliver spurgt om, hvad hun tror, de europæiske monarkier bakser med, og hun svarer, at det måske handler om, hvorvidt alle har forstået de pligter, der ligger i at være kongelig.

- Da hun bliver spurgt til, om kongehusene er i krise, gør hun meget ud af, at det synes hun ikke. Men så tilføjer hun, at der er nogle medlemmer af kongehusene rundt omkring, som måske skal arbejde lidt med at forstå, hvad pligten betyder.

- Det er noget, man kunne forestille sig, var møntet dels på prins Joachim og hans familie herhjemme, dels Harry i Storbritannien og Märtha Louise i Norge.

- Hun ser en generel tendens til, at nogle i den lidt yngre generation ikke helt har forstået hvor vigtig pligten er, når man er en del af et kongehus. Og det er en ret markant udtalelse, for der siger hun indirekte noget om den konflikt, der har været i det danske kongehus, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Mere politisk

Hovbakke ser flere grunde til, at dronning Margrethe netop nu giver et stort interview. Hun har blandt andet netop afholdt regentjubilæum - 50 år. Hovbakke siger også, at hun efter så mange år bedre kan tillade sig at komme med så klare holdninger, end hvis hun var ny regent.

- Hun går videre og er mere politisk, end hun plejer.

- Og så synes hun måske også, at der er nogle ting, som er vigtige at sige i øjeblikket på grund af situationen i Europa - her tænker jeg på Ukraine.