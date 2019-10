Historien i plakater

Knud Fl. Larsen Lørdag, 12. oktober 2019 - 15:07

Den ældste er fra 1969. De fleste er fra 80’erne og 90’erne. I alt 173 er der hængt op. På depotet står der yderligere cirka 50. Plakaterne er indsamlet af tidligere kulturmedarbejder i Det grønlandske Hus i

Odense Finn Pedersen.

- Jeg er dybt imponeret over, at der er så mange. Det havde jeg helt glemt. Jeg gjorde det jo bare, sagde 84-årige Finn Pedersen, da han i forbindelse med åbningen af udstillingen torsdag eftermiddag holdt

tale.

- Hver gang jeg så en plakat, så gemte jeg den. Har blandt andet været så heldig, at jeg under et besøg på Tuukkaq Teateret i Fjaltring fik et stort antal med hjem.

Finn Pedersen var kulturmedarbejder i Det Grønlandske Hus i Odense i 12 år 1990-2002 efter 23 år som lærer, skoleleder, viceskoleinspektør i så forskellige steder som Ilimanaq, Ilulissat, Qeqertarsuatsiaat og

Uummannaq.

- Jeg er så glad for, at de er blevet bevaret.

- Mit held var, at det var blevet besluttet, at de grønlandske huse i Danmark skulle have en kulturafdeling. Det resulterede blandt i, at jeg har holdt foredrag om Grønland og grønlandske forhold på omkring 175 skoler.

Emneopdelt

De 173 plakater er hængt op emnevis. Musik, kunst, turisme, Tuukkaq og Aasivik, fortid og forskellige informationsplakater.

De mange plakater fortæller mange og meget interessante historier. Har man alderen til det, kan man gå rundt på udstillingen og mindes de mange spændende ting, som plakaterne fortæller.

Mange har sikkert haft nogle af plakaterne hængende hjemme i stuerne. Mange har sikkert været til et eller flere af de arrangementer, som plakaterne fortæller om. Har man ikke alderen til denne øvelse, så kan man gå rundt og se og læse om nogle af de spændende arrangementer, der fandt sted for 30-40 år siden og blive bekræftet i, hvor rigt det grønlandske kulturliv også var i den periode, hvor plakaterne er med til at fortælle historien.

Et besøg værd

Udstillingen kan ses frem til 17. november og er absolut et besøg værd.