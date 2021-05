Historien forsvinder i sjusk

Redaktionen Torsdag, 27. maj 2021 - 14:15

Omkring 20 dukkede op til Nuuk Lokalmuseums arrangement, som de havde lavet i samarbejde med Grønlands Landsmuseum og Arkiv, på International Museumsdag tirsdag i sidste uge.

Museerne var gået sammen om at lave en byvandring gennem den gamle bydel i Nuuk, Kolonihavnen, som nationalmuseets museumsinspektør for fredede bygninger, Inge Bisgaard stod for at fortælle om. Området blev udviklet fra 1700-tallet, da Hans Egede først kom til.

Efter gåturen stod det klart, at det sværeste ved at bevare gamle bygninger, er den manglende viden fra forskellige hold. Først er der bygningen, der nu huset formanden for Naalakkersuisut og hans familie.

- I 2011 sanerede man bygningen og byggede en tro kopi, hvilket var rigtig ærgerligt, for det var et udmærket hus og konstruktionen fejlede ingenting. Der var lidt skimmel, på grund af noget byggesjusk, men det kunne man ellers have rettet op på, fortæller Inge Bisgaard.

Hans Egedes Hus blev pudset op udvendigt for omkring tre år siden, men det er allerede begyndt at falde af.

- Det er simpelthen fordi, at bygningen var våd, da man begyndte at arbejde på den og heroppe har man ikke så meget viden om den gamle teknik, så der har været en masse reparationer. En af de typiske fejl, man laver her, er at man bruger et alt for hårdt pudslag, fortæller hun blandt andet.

