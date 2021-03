Historieløshed skaber grobund for populisme

redaktionen Mandag, 08. marts 2021 - 15:00

Grønlands Nationalmuseum og Arkivs montrer og magasiner bugner med vort lands historie, men i samfundet breder sig en historieløshed, som ikke mindst bliver udstillet i disse ugers valgkamp, hvor mange debatemner og valgløfter er genbrug fra tidligere valg.

Og det er farligt.

– Historieløshed fører alt for let til populisme i vort samfund, advarer direktør Daniel Thorleifsen over for avisen Sermitsiaq.

Slipper politikerne for nemt fra at udstede de samme valgløfter hvert 4. år, fordi den kollektive erindring står svagt i befolkningen?

– Ja, det mener jeg. Populære og populistiske emner er atter sat på dagsordenen, men partierne og politikerne stilles ikke til ansvar for, at de giver vælgerne de samme løfter som for fire, otte eller 12 år siden, men som endnu ikke er indfriet, siger Daniel Thorleifsen til Sermitsiaq.

Faget historie fjernet fra skoleskemaet

Hvorfor kører tingene i ring?

– Fordi vi ikke bruger historien aktivt i løsningen af samfundets problemer, siger Daniel Thorleifsen, men hvis vi ønsker os et bedre samfund, er det nødvendigt til stadighed lære af historien.

En væsentlig årsag til historieløsheden er ifølge Daniel Thorleifsen, at folkeskolen har fjernet faget historie fra elevernes skoleskema.

– Samtidig tilpasser læreruddannelsen sig de timetal, som folkerskolen har sat sig. De nye lærere får derfor ikke opbygget den fornødne viden om Grønlands historie til at kunne undervise grundigt i faget, og så breder historieløsheden sig som ringe i vandet, siger Daniel Thorleifsen til Sermitsiaq.

