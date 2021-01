HHE Express åbner først igen når femdages-regel ophæves

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 25. januar 2021 - 08:35

I november sidste år måtte det nye lavprishotel i Nuuk, HHE Express, midlertidigt lukke som konsekvens af covid-19.

Der har været håb om, at hotellet kunne åbnes igen 1. februar, men det kommer ikke til at ske, siger bestyrelsesformand for Hotel Hans Egede, Helge Tang, til Sermitsiaq.AG.

- HHE Express kan ikke åbnes, før femdages reglen ophæves, siger han.

Ingen nævneværdig forretning

Helge Tang, der også er formand for brancheudvalget for hotel og turisme under GE, påpeger, at der ingen forretning er i hotel- og turistbranchen, så længe der er lukket ned for flyvninger, og der er en regel om at indrejsende skal have en corona re-test fem dage efter indrejse til landet.

LÆS OGSÅ: Nyt hotel lukker midlertidigt

- Imens kursus- og konference-aktivitet fra lokale virksomheder og offentlige organisationer gør en forskel, er der ingen nævneværdig forretning i indenrigsturisme. Der er ikke nok volumen turistmæssigt med færre end cirka 56.000 borgere. Derfor er turismen udefra afgørende for branchen, siger Helge Tang.

Usikker fremtid

Han kan oplyse, at de måtte afskedige et antal medarbejdere både på Hotel Hotel Hans Egede og HHE Express:

- Både fuldtids- og timeansatte rammes. Ligesom det rammer både de afskedigede, og dem der er tilbage. Derfor er der også behov for klarhed og langsigtede planer fra Naalakkersuisuts side. Den del er vigtigt. Ikke kun for virksomhederne, men også for de ansatte. Det er ikke sundt, at man ikke ved, om man har et job om en måned eller to.

Opfordring til politikerne

Ifølge ham må hjælpepakker og redningsplaner være mere langsigtede.

- Vi kan kun opfordre til, at de planlægges længere frem, og med hurtigere klarhed, når de aftales og udrulles.

- Ligesom det er afgørende vigtigt, at man også politisk husker at tage højde for, at hverdagen og det økonomiske grundlag ikke er tilbage fra den dag, vi igen får flyforbindelse til og fra Grønland, og femdages reglen ophæves. Turister planlægger langsigtet, og de rejser ikke samme dag, man igen kan købe en flybillet til Grønland. Vi ser derfor ind i en lang proces for genetableringen, og der vil være et behov for hjælp i den proces også, lyder det fra Helge Tang.

HHE Express åbnede i august 2020 og kostede mere end 100 millioner kroner at opføre.