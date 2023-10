Herrelandsholdet i futsal: Sidste chance til at overvære træningskamp mod U-19

Jensine Berthelsen Søndag, 08. oktober 2023 - 11:45

Nordic Cup i futsal er lige om hjørnet. Det bliver nemlig afviklet i Danmark i december.

I denne forbindelse er herrelandsholdet sammen med U-19 landsholdet p.t. i Nuuk på en ugelang træningslejr, der nu er ved at lakke mod enden.

De unge talenter i U-19 har således også mulighed for at prøve kræfter af på de voksne. Lørdag tørnede U-19 landsholdet mod A-landsholdet. Her vandt A-landsholdet overbevisende 7-1 mod de unge.

Men de unge U-19-spillere har stadig mulighed for at score flere mål mod A-landsholdet.

Søndag eftermiddag klokken 14:00 starter den anden og sidste træningskamp for denne gang i Inussivik, og alle i Nuuk der har tid og mulighed kan overvære kampen mod lidt betaling (25 kroner for børn og 50 kroner for voksne).