Herrefodbold: Ittoqqortoormiit kvalificerer sig til GM for første gang

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 26. juli 2023 - 16:15

Ittoqqortoormiini Arsaaddardud Klubia, AK Ittoqqortoormiit, har for første gang i historien kvalificeret sig til grønlandsmesterskaber i herrefodbold.

Træner, Kristian Hammeken, glæder sig over kvalifikationen og bekræfter, at fodboldklubben har arbejdet på at finde transportmuligheder.

- Det er selvfølgelig spændende, at vi har kvalificeret os til GM for første gang. Vi har nu arbejdet for at finde transportmuligheder de sidste to uger for at kunne deltage til kampene i Qaqortoq, fortæller træner af samtlige hold i Ittoqqortoormiit Kristian Hammeken til Sermitsiaq.AG.

I alt 12 spillere og træneren selv er klar til at rejse for at repræsentere Ittoqqortoormiit. Kristian Hammeken oplyser, at flere fodboldspillere ikke kan deltage til mesterskaberne på grund af deres erhverv som fangere.

Tre fly og en sejltur

De seneste dage er kvalifikationsrunderne blevet afviklet. Grønlands Boldunion, KAK, har onsdag offentliggjort otte hold, der skal kæmpe om guldet i fodbold i Qaqortoq om to uger.

De kvalificerede hold er:

K-1933 fra Qaqortoq

A.K. Ittoqqortoormiit

IT-79 fra Nuuk

B-67 fra Nuuk

Nagtoralik

N-48 fra Ilulissat

UB-83 fra Upernavik

G-44 fra Qeqertarsuaq

AK Ittoqqortoormiit, der tæller 12 spillere og en træner, har en lang rejsetid for at være med. Kristian Hammeken oplyser, at deltagelsen endnu ikke er sikret, da logistikken udfordrer.

- For at vi kan være med, så skal vi alle rejse med i alt tre forskellige flyselskaber og tage den sidste strækning med båd. Vi arbejder på at få alle med, og undersøger om rejsetiden passer i forhold til turneringens start, siger han.

Herrernes mesterskaber starter torsdag den 10. august, og holdet undersøger om der er plads hos Air Greenlands flyvninger til Tasiilaq for derefter at benytte ruter af Nordlandair og Iceland Air gennem Island til Narsarsuaq, også tage resten af turen til Qaqortoq med en båd.

Finaler i midten af august

- Rejsen og ophold kommer selvfølgelig til at tage tid og koste en del. Men vi tilstræber os på at nå frem, så vores by kan være repræsenteret ved mesterskaberne, siger træneren.

Finalerne bliver afviklet tirsdag den 15. august i Qaqortoq.