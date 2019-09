Hermann: Narhvalskvote skal hæves

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 23. september 2019 - 12:09

Partii Naleraqs Jens Napaattooq ville under åbningsdebatten i Inatsisartut-salen have Siumuts ordfører til at bekende kulør, når det gælder narhvalskvoten og området ved Qaanaaq i det nordligste Grønland.

- I stedet for at opfordre, så er det på tide at beordre Naalakkersuisut til at hæve narhvalskvoten i Qaanaaq, mente Jens Napaattooq og ville høre hvad Siumut-gruppen ville i den henseende overfor Naalakkersuisut.

Fælles mål i Siumut

Hermann Berthelsen fastslog – efter flere ugers uro internt i Siumut – at partiet havde fælles mål, og at man arbejdede sammen.

Vedrørende narhvalerne i Qaanaaq sagde Hermann Berthelsen:

- Det er vores fangstdyr. Og vi bør kunne fange dem ud fra det behov, der måtte være her i landet, fastslog Hermann Berthelsen og sendte dermed et klart signal til Naalakkersuisut om at tage action.