Hermann Berthelsen: Siumuts politik skal være mere synlig

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 28. september 2019 - 11:33

Der skal være flere lyde af save og hammer ude på kysten. Det mener ordfører i Siumuts Inatsisartutgruppe. Siumutgruppen kom med i alt 36 ønsker til forslag til finanslov for 2020, da forslaget blev førstebehandlet tirsdag den 24. september.

Blandt andet bør der afsættes penge til anlæggelse af sygeplejestationer i de bygder, der ikke har stationerne nu. Der skal findes penge til at etablere mindre landingsbaner i de mindre byer, og Tasiilaq bør få et børnehjem.

Partipolitikken skal synliggøres

Sermitsiaq.ag har stillet flere spørgsmål vedrørende partiets ønsker til finansloven for 2020:

- I jeres ordførerindlæg skrev I, at allerede ved, at ”der vil være nogen, der synes, at jeres ønsker er for meget”. Men når jeres parti er den største koalitionsparti, hvorfor har I ikke bedt om at indarbejde jeres ønsker i finanslovsforslaget internt?

- Du har ret, Siumut er med i Naalakkersuisut. Men vi mener, at Siumuts målsætninger bør være mere synlige. Det bør ikke være sådan, at Siumut bare skal følge Naalakkersuisuts forslag, svarer Hermann Berthelsen (S).

- Jeres ønskeliste har 36 punkter. Hvis I bliver bedt om at vælge de tre vigtigste, der absolut skal med i finansloven, hvilke er de?

- I min ordførerindlæg lagde jeg vægt på, at vi først skal høre andre parties meninger, før vi fastsætter en prioritering af vores krav. Selvom partierne er forskellige, så har partierne flere mål, som minder meget om hinanden. Derfor skal hver partis meninger slibes til, så alle kanterne saves af, så vi kan komme frem til en kompromismål, som vi alle kan leve med.

- Har I regnet på, hvor meget, alle jeres ønsker vil koste?

- I vores ordførerindlæg lægger vi vægt på, at vi først vil høre om andre partier er enige med os. Det er ikke sådan, at alle kravene skal finansieres lige med det samme, der må være muligheder for, at nogle af anlæggene kan startes senere. Det skal bemærkes, at nogle af de forslag vi kom med tidligere er blevet godkendt af Inatsisartut på grundlæggende punkter. Derfor er de ikke nye. Hvad de koster, finder vi ud af, efter forhandlingerne.

- Har I gjort jer tanker om, hvordan forslagene skal finansieres og i så fald, hvordan skal de finansieres?

- Selvfølgelig skal forslagene finansieres, og der er det vigtigt at vi er enige med andre partier. Vi mener, at finansieringen allerede kan ses i nogle af de forslag vi fremlægger. Pengene kan hentes fra de her: Udgifter til eksterne konsulenter skal nedbringes. Udgifter til administrationen skal nedbringes. Resten af finansieringen fremlægger vi når vi har haft gode samtaler med de andre partier, slutter Hermann Berthelsen.