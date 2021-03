Hermann Berthelsen: Vi skal give plads til den nye generation

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 19. marts 2021 - 15:00

Den garvede kommunal- og landspolitiker, Hermann Berthelsen sidder hjemme i Sisimiut. Han afstår fra at tage endnu et tørn i Inatsisartut og kommunalvalget.

- Jeg genopstiller ikke, da jeg mener, at vi skal give de nye politikerkandidater mulighed for at tage over. Jeg vil ikke bruge min status som kendt politiker for at blive genvalgt, jeg synes, det er på tide at give plads til de nye, yngre kræfter, siger Hermann Berthelsen.

Den 65-årige Siumutpolitiker har blandt andet været medlem af kommunalbestyrelsen i Sisimut Kommune og har været borgmester i en årrække. De seneste tre år har han siddet som formand for finans- og skatteudvalget i Inatsisartut.

- Men nu er det nok. Man må sætte grænser for, hvor længe man vil arbejde med politik. Det har aldrig været min hensigt at arbejde med politik til jeg segner, siger han.

Forberedelse er altafgørende

Hermann Berthelsen er ikke den eneste, der ikke genopstiller til Inatsisartut.

En lang række tidligere Naalakkersuisutmedlemmer og Inatsisartutmedlemmer genopstiller ikke til Inatsisartut.

Det gælder blandt andre:

Karl Kristian Kruse

Ane Lone Bagger

Jens Danielsen

Katti Frederiksen

Jens Immanuelsen

Hermann berthelsen

Martha Abelsen

Simon Simonsen

Tidligere formand for finans- og skatteudvalget understreger, at vigtigheden af generationsskifte og forklarer, at partiet Siumut er god til at forberede sine unge medlemmer:

- Jeg håber selvfølgelig at de vil løfte opgaven. Vi har en god tradition med at oplære og forberede vores unge medlemmer, så der er altid nogen at give stafetten videre til, siger Hermann Berthelsen.

Hav mod og viljestyrke

Hermann Berthelsen råder nye politikere til ikke at være bange for at modsige erfarne politikere. Samtidig understreger han, at samarbejde er afgørende i det landspolitiske arbejde.

- Det vigtigste er at kunne samarbejde og finde kompromiser i arbejdet. Ingen kan regere landet alene. Stædighed og uvilje til samarbejde kan risikere og bremse landets udvikling. Derfor, find samarbejdspartnere og find emner at samarbejde om, slutter Hermann Berthelsen.

Resten af de seks andre partiers tidligere medlemmer i Inatsisartut genopstiller. Et enkelt tidligere medlem i Inatsisartut stiller op for et andet parti denne gang. Det drejer sig om Aqqaluk Heilmann, som har været suppleant for Atassut i Inatsisartut, men som stiller op for Naleraq nu.