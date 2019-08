Hermann Berthelsen: Derfor er lufthavnsprojektet i fare for at gå galt

Redaktionen Lørdag, 17. august 2019 - 10:46

– Grønland risikerer at komme ud i noget, så vi til sidst ikke kan styre økonomien i lufthavnsprojektet, fordi der kommer store budgetoverskridelser, og det hele løber løbsk.

Denne opsigtsvækkende advarsel kommer fra en af landets mest erfarne og respekterede politikere, Hermann Berthelsen, som er formand for Finans- og Skatteudvalget, med.

Budgetoverskridelser

Rundt om i verden er der en stribe eksempler på, hvor galt det kan gå med megaprojekter. Efter syv års forsinkelse og kaos ventes Berlin Brandenburg International Airport at åbne i oktober 2020. I stedet for de budgetterede 17 milliarder kroner, ender den tyske storlufthavn med at koste 44 milliarder kroner. Projektet er blevet kaldt Europas måske største byggeskandale.

- I Grønland vil det svare til, at den nye lufthavn i Nuuk, der er budgetteret 1,7 milliarder kroner, godt kan ende med at koste 4,4 milliarder kroner, hvis aftalen mellem Kalaallit Airports International og entreprenøren Munck Gruppen er skruet dårligt sammen og bliver dårligt styret, siger Hermann Berthelsen.

Et flertal i Inatsisartuts finansudvalg frygter, at Inatsisartut kommer til at give ekstrabevillinger. Formanden Hermann Berthelsen foreslår derfor Naalakkersuisut, at Kalaallit Airports bliver pålagt at lave en risikoanalyse omkring mulige budgetoverskridelser.

