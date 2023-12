Tilioq-analyse: Ofte ingen hjælp at hente

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 12. december 2023 - 17:01

Handicapinstitutionen Tilioq har modtaget i alt 152 henvendelser fra personer med handicap eller deres pårørende i 2022. Det er en del flere i forhold til året forinden.

Hvad angår karakteren af henvendelserne fra borgere, er der tendenser, som er tydelige at genkende for Tilioq og handicaptalsmanden.

- Ligesom tidligere år har vi observeret betydelige svigt fra det offentlige, især i forhold til borgernes sagsbehandlingsprocesser. Dette har været det mest fremtrædende emne i henvendelserne år efter år.

- I denne analyse vil vi sætte fokus på specifikke problemer, som vi har identificeret som konsekvenser af de svigt, borgere oplever, når de søger hjælp fra det offentlige, lyder det i analysen.

Således har otte borgere følt sig direkte diskrimineret af deres egen sagsbehandler, lyder det i analysen, men hver femte henvendelse drejer sig om problemer i forbindelse med sagsbehandling. De beskrevne problemer kan være alt fra forsvundne sagsakter, lange ventetider, manglende begrundelser i afgørelser og ingen rådgivning om klagemuligheder.

Retssikkerhed påvirkes

- En af de store tendenser, der igen i år har været fremtrædende, er borgernes mangel på retssikkerhed. Manglende viden, svage, forvirrende og uretfærdige sagsbehandlingsprocesser er – ligesom alle andre år vi har registreret borgerhenvendelser – det hyppigste problem, vi hører om fra borgerne, skriver Tilioq i en pressemeddelelse.

På baggrund af de gentagne problematikker anbefaler Tilioq, at der laves en indgang til systemet, og at der skabes et tværfagligt samarbejde mellem skoler, myndigheder, sundhedsvæsenet og andre relevante steder, samt at Naalakkersuisut prioriterer personer med handicap.

- Det er tydeligt, at lovgivning og konventioner alene ikke sikrer, at personer med handicap får den hjælp, de har ret til. Mange af de problemer, vi belyser i denne rapport, er alvorlige og kræver seriøse indgreb fra Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne.

- Der kræves også samarbejde mellem disse institutioner og en aktiv indsats, ikke kun for at opfylde Grønlands forpligtelser, men fordi det handler om Grønlands befolkning, som fortjener, at der kæmpes for deres trivsel og velvære, udtaler handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen.

Du kan læse analysen og flere anbefalinger i Tilioqs analyse.