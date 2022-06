Henvendelser til Tilioq halveret

Kassaaluk Kristensen Søndag, 05. juni 2022 - 13:08

128 borgere har enten ringet, skrevet eller er mødt op hos Tilioq for at få rådgivning om forskellige problemstillinger, der omhandler handicap hos dem selv, deres pårørende eller klienter i 2021.

Det oplyser handicaptalsmandsinstitutionen i sin årsberetning for 2021.

Det er næsten en halvering i forhold til året før, hvor 249 borgere havde henvendt sig.

- Antallet af henvendelser i 2021 er faldet i forhold til tidligere år. Dette kan skyldes, at Tilioq fra maj til december 2021 ikke har haft en talsmand ansat. Tilioq oplever altid en stigning i henvendelser efter offentlige udtalelser fra talsmanden, lyder det i årsberetningen.

Kilde: Tilioq

To ud ad fem henvendelser er fra personer med handicap, mens resten af henvendelserne er fra pårørende eller fagfolk, oplyser Tilioq.

Henvendelser fra borgerne viser et klart billedeaf, hvilke udfordringer der er på landsplan, skriver Tilioq.

Henvendelser handler ofte om:

Støtteforanstaltninger og hjælpemidler

Sagsbehandling

Døgninstitution, bosteder og plejehjem

Førtidspension og alderspension

De typer af henvendelser, som Tilioq har modtaget i 2021 er ikke nye for talsmandsinstitutionen. Henvendelser af den slags er også registreret i et stort omfang i 2020.

Tilioq anbefaler

Tilioq har i sin årsberetning udarbejdet en række anbefalinger til Inatsisartut og kommunerne.

- Tilioq ønsker at være fremadskuende og løsningsorienteret, så vilkårene for personer med handicap, deres pårørende og handicapfagligt personale kan forbedres, lyder det fra Tilioq.

Til Inatsisartut anbefaler Tilioq, at der skal indføres et diskriminationsforbud. Flere borgere med handicap oplever at blive diskrimineret af arbejdsgivere, medborgere og af samfundet. Tilioq mener, at det er nødvendigt at der udarbejdes oplysningsmateriale om handicap, samtidig efterspørger talsmandsinstitutionen data og statistik om handicap.

Samtidig anbefaler Tilioq Inatsisartut:

Tidlig indsats indenfor psykiatrien

Mere inkluderende uddannelsessteder

Rummelige arbejdspladser

Mere tegnsprogstolkning

Implementering af lov om støtte til personer med handicap

Kommunen skal også i gang

Tilioq har også udarbejdet 10 anbefalinger til landets fem kommuner ud fra henvendelser og aktiviteter i Tilioq i 2021.

Disse er: