Henvendelser til Alliaq stiger til vejrs

Kassaaluk Kristensen Fredag, 31. marts 2023 - 10:45

I 2022 er der en stigning på antal af visiteringer til behandlingscenteret for vold, Alliaq, hvor antallet er steget fra 79 i 2021 til 119 visiteringer i 2022.

Det er en stigning på 33 procent, viser en årsrapport om Alliaq, udarbejdet af socialstyrelsen. At flere henvender sig for at få hjælp er positiv, understreger Socialstyrelsen.

- Det betyder at flere begynder at søge hjælp for at bryde med volden i nære relationer. Det er en meget positiv udvikling, at flere har mod på at søge hjælpen, hvilket også er med til at bryde tabuet om, at vold ikke er noget, man taler om, skriver Socialstyrelsen i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten.

Yngre borgere søger hjælp

Dykker vi ned i tallene er det primært voksne under 40 år, der oftest søger hjælp.

71 af de 119 visiterede borgere er voksne i aldersgrupperne 18-29 og 30-39 år.

Antal henvisninger er faldende fra 40 år og opefter.

- Det kræver mod at bryde tavsheden, hvis man udøver vold. Det er derfor positivt, at flere tager imod behandlingstilbuddet for at stoppe volden, siger Naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed, Mimi Karlsen (IA) i en pressemeddelelse.

I 2022 har Grønlands Politi modtaget i alt 1090 anmeldelser om vold. Tallet er faldet i forhold til 2021, hvor anmeldelsestallet lå på 1348.

Børn ser volden

Årsrapporten om Alliaq for 2022 viser, at de visiterede borgere ofte har hjemmeboende børn. Omkring halvdelen af de visiterede borgere i 2022 har oplyst, at der er børn hjemme.

- Dette tydeliggør at en stor del af børn oplever en form for vold i hjemmet, hvilket kan medvirke til at børnene selv begynder at udøve vold som voksen. Den største risikofaktor for at begynde at udøve vold som voksen, er nemlig at have oplevet eller været udsat for vold som barn, lyder det i årsrapporten.

Det understreges, at visiterede med hjemmeboende børn prioriteres til behandling mod vold.

Ifølge årsrapporten er der også sket en ændring i forhold til kønsfordeling. I 2021 udgjorde 39 procent af de visiterede kvinder. I 2022 ligger andelen på 45 procent. 55 procent af de visiterede er mænd.

Alliaq optimerer behandlingsflow

Alliaq har allerede udarbejdet to fokusområder, som behandlingstilbuddet skal fokusere på i 2023 med afsæt i årsrapporten. Der skal udvikles informationsmaterialer til fagpersoner, voldsramte og voldsudøvere. Også vil Alliaq optimere visitations- og behandlingsflow for borgere der udøver vold.

Alliaq har tidligere i år forlænget telefontiderne, så Alliaqs telefon er åben alle dage fra 9.00 til 21.00.

Samtidig vil Alliaq ansætte endnu en fastansat behandler til Alliaqs klienter indenfor det første halve år i 2023.