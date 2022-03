Henrik Sandgreen snupper KNAPK-medlemmer

Redaktion Fredag, 25. marts 2022 - 09:40

På under to måneder har sammenslutningen af de kystnære rejefiskere, Sinerissap Qanittuani Raajarniat Kattuffiat, SQRK, som blev stiftet 4. februar, formået at tiltrække så mange kystnære fiskere, som blandt andet fisker efter torsk, hellefisk og krabber, at den nye organisation med den tidligere KNAPK-formand Henrik Sandgreen i front, allerede nu er i gang med at omlægge organisationens struktur og vil skifte til et navn, som appellerer til alle fiskere såvel store som små.

Det oplyser Henrik Sandgreen, som netop er vendt stærkt tilbage til organisationsarbejdet, efter han blev væltet som formand for KNAPK i oktober sidste år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Dermed er der nu udsigt til, at der bliver hele tre fisker- og fangerorganisationer at vælge imellem for de mange fiskere.

Men Henrik Sandgreens organisationsplaner har ikke en afskrækkende effekt på KNAPK og har heller ikke ført til medlemsflugt fra de øvrige organisationer, fastslår KNAPK-formanden Nikkulaat Jeremiassen og Erik Lange, som direktør for SQAPK.

