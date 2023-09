Henrik Leth: RAL tænker kun på sig selv

Redaktionen Lørdag, 30. september 2023 - 11:48

- Åh nej, ikke nu igen!

Sådan lyder det fra Polar Seafood Danmark, efter at Royal Arctic Line har bebudet store ændringer på sejladsen mellem Grønland og Danmark. Den nye plan kommer kun tre år efter, at hele besejlingen af Grønland blev omkalfatret i forbindelse med samsejladsen med islandske Eimskip. Den nye plan betyder, at Royal Arctic Lines og Eimskips skibe på ruten fremover skal anløbe Tyskland og Storbritannien.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Kritikken fra Henrik Leth, administrerende direktør i Polar Seafood Danmark er kras:

- Vi har svært ved at se forbedringerne i den nye sejlplan. Det er det sædvanlige fra Royal Arctic Lines side – rederiet tænker kun på sig selv og ikke kundernes behov. Ganske vist har rederiet sendt den nye sejlplan ud til høring, men vi har jo ikke haft mulighed for at påvirke beslutningen. Hvis rederiet virkelig var interesseret i at høre kundernes mening, kunne de for eksempel har lagt flere forskellige alternative planer frem, siger Henrik Leth.

Kort fortalt betyder den kommende nye sejlplan, at Tukuma Arctica, Dettifoss og Bruarfoss, der betjener ruten i 14 dages rotationer, skal sejle langsommere, men også længere for at imødekomme EU’s nye afgifter på heavy fuel.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: