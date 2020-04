Henrik L. Hansen: Over 8.000 personer er i særlig risiko

Redaktionen Tirsdag, 07. april 2020 - 17:48

Der er ifølge Landslæge Henrik L. Hansen tale om omkring 3.200 personer, der lider af en eller flere kroniske sygdomme og lidt under 5.000 ældre borgere over 65 år, der har større risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med corona. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hvis der lige pludseligt opstår en egentlig epidemi, kan Grønland nemt opleve alvorlige konsekvenser; ikke kun i form af stigende antal smittede, men også i form af personalemangel på de grønlandske sygehuse. Det er også derfor Epidemikommissionen sammen med Naalakkersuisut hele tiden gentager hvor vigtigt det er at alle overholder anbefalinger og påbud der er forbundet med inddæmningsstrategien.

Vi skal vinde tid – al den tid vi kan vinde

Der er nogle der er begyndt at spørge til hvordan og hvornår landet bliver genåbnet og som ihærdigt forsøger at få datoangivet svar, men Landslægen er meget klar i mælet:



- Hold coroaen ude af Grønland så længe som muligt! Hold de ydre grænser lukket så længe som muligt! Henrik L. Hansen forklarer således om, hvorfor han mener, at coronaen skal holdes væk så længe som muligt:

- De lande Grønland samarbejder med, især Danmark og de øvrige nordiske lande, står stadigvæk overfor meget store udfordringer og problemer. Smitten spreder sig og mange i den særlige risikogruppe bliver smittet og det medfører ekstraordinært stort behov for behandlinger på sygehusene, og mens der er det, kan vi ikke trække på deres sygehuspersonale, ligesom vi ikke kan trække på deres udstyr, så det gælder for os om at vinde så meget tid som muligt, og helst så meget tid, at der først kommer mere normale tilstande i de nordiske lande, påpeger Henrik L. Hansen.

