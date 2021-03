Blev Henrik Fleischer snydt af Polar Seafood?

redaktionen Søndag, 28. marts 2021 - 10:15

Kender du ikke sladderen og rygterne om fiskere, der mener, at de i begyndelsen

af 1990’erne og 00’erne blev snydt, da de mistede deres rejelicenser, blev købt ud og måske presset ud som ejere af mindre grønlandske rederier?

En af dem, der i erhvervslivet og blandt politikere længe har gået forlydender om, og som føler sig snydt i 00’erne, er Siumut-toppolitikeren Henrik Fleischer. Der er en bitter strid mellem ham og landets største private fiskeriselskab Polar Seafood, skriver Sermitsiaq.

Ringe betaling

Ifølge rygtebørsen fortæller Henrik Fleischer, at Polar Seafood og andre har snydt ham ved at give ham for ringe en betaling, da han solgte sine ejerandele i et lille rejerederi Imartuneq Aps., der havde et par fiskefartøjer. Han arbejder hårdt på at få en rejekvote igen, forlyder det. Og det er derfor han er gået ind i politik.

Historierne er et led i den store fortælling om, hvad der skete, da de små aktører blandt andet ved fusioner for flere årtier siden solgte deres ejerandele, selskaber og kvoter til andre grønlandske rederier, der siden voksede sig store, stærke og rige på primært fiskeri og afsætning af rejer.

