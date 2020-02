Henrik Fleischer er smidt ud af Siumut

K. Kristiansen og J. Schultz-Nielsen Søndag, 23. februar 2020 - 13:30

Noget tyder på, at Henrik Fleischer i disse timer kæmper en kamp for at kunne fortsætte som medlem af landets største parti, Siumut.

Den kontroversielle politiker, der specielt som formand for fiskeriudvalget har gjort sig bemærket med flere mistillidserklæringer mod den siddende Naalakkersuisoq for Fiskeri Jens Immanuelsen, er angiveligt ekskluderet af partitoppen.

Der forhandles

Over for Sermitsiaq.AG siger Henrik Fleischer:

- Jeg ligger fortsat i forhandlinger med Siumut. Der er opstået nogle misforståelser, forklarer Henrik Fleischer, der understreger, at han gerne vil fortsætte i partiet.

- Jeg regner med at kunne fortælle mere i morgen, lyder det fra Henrik Fleischer, der ikke vil gå i detaljer i sagen.

Hverken Vivian Motzfeldt eller Karl-Kristian Kruse, der sammen med Kim Kielsen udgør formandskabet i Siumut, ønsker at kommentere sagen over for Sermitsiaq.AG, og det er ikke lykkedes at få fat i Kim Kielsen, formanden for Siumut.

Bekræftigelse

Siden lørdag har nyheden om Fleischers eksklusion svirret i partigangene i Inatsisartut, og hovedpersonen selv skulle over for en række andre medlemmer af Inatsisartut have bekræftet det drastiske skridt, erfarer Sermitsiaq.AG.

Formandsskabet i Inatsisartut skulle lørdag have modtaget orienteringen om eksklusionen fra partikonsulent Ineqi Kielsen, der har videreformidlet partitoppens beslutning.

Efter Inatsisartut-valget tilbage i april 2018 blev Henrik Fleischer valgt ind for partiet Partii Naleraq. Der gik imidlertid kun få uger, før Henrik Fleischer skiftede parti og meldte sig ind i Siumut. Angiveligt i utilfredshed med, at han ikke fik tildelt nogle særligt betydende politiske poster af Partii Naleraq, der indgik i koalitionen indtil september 2019, hvor man trådte ud i vrede over de daværende lufthavnsforhandlinger med den danske stat.