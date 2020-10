Henrik Fleischer bliver forgyldt igen

Redaktionen Fredag, 09. oktober 2020 - 13:12

Siumuts Henrik Fleischer, der er formand for ét af Inatsisartuts centrale udvalg, Udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug, har fået små 732.000 kroner i tilskud til køb af et nyt fiskefartøj.

Pengene kommer fra selvstyrets Fiskerifinansieringspulje, der i den seneste tid har været i søgelyset. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er anden gang, Henrik Fleischer modtager et tilskud fra Fiskerifinansieringspuljen. I 2016 fik han udbetalt små 197.000 kroner til en Poca 770-jolle, som han dog siden har solgt.

731.620 kroner i tilskud

Puljen har siden 2006 været på finansloven og bliver administreret af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Det er her alle ansøgninger bliver behandlet og afgjort.

Henrik Fleischers seneste tilskud er på 731.620 kroner, der blev overført til ham fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, forkortet APNN, den 27. maj i år.

Det fremgår af en mail, Sermitsiaq den 24. september har fået fra departementet i kølvandet på en aktindsigt i dokumenter og akter vedrørende Fiskerifinansieringspuljen for Inatsisartut-medlemmerne Henrik Fleischer, Karl-Kristian Kruse og Nikkulaat Jeremiassen, avisen fik den 5. september.

- Beklagelig fejl

I en artikel den 11. september skrev Sermitsiaq, at Henrik Fleischer ikke havde fået færdigbehandlet sin ansøgning i departementet om et tilskud på næsten 732.000 kroner til køb af en ny båd.

Men det viser sig alligevel at være tilfældet, for sagen er afgjort i foråret. »Ved en beklagelig fejl var vedlagte tilsagn fra 2020 (731.620 kr. red) ikke inkluderet i det tidligere fremsendte materiale, hvilket hermed fremsendes,« skriver jurist Thomas Rassing på vegne af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, der har behandlet Sermitsiaqs anmodning om aktindsigt.

Henrik Fleischer ønsker ikke at kommentere støtten overfor Sermitsiaq.

