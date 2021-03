Henrik Fleischer og Erik Jensen risikerer at stå med en tabersag

Redaktionen Søndag, 28. marts 2021 - 08:01

Når det kommer til realiteter, og et nyt Naalakkersuisut er på plads efter valget til Inatsisartut, risikerer trekløveret og de nære politiske venner, siumutterne Henrik Fleischer, Erik Jensen og Anders Olsen, at stå med en rigtig pinlig tabersag.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Deres politiske fornemmelser for og evner til at se, hvad der er muligt med den politiske aftale om at lave en uvildig udredning af forløbet omkring vedtagelsen af Fiskeriloven i 1990 og restruktureringen af rejefiskeriet ligner en farce.

Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai indgik i november 2020 en aftale om Finanslov for 2021. Her blev der afsat 2,5 millioner kroner til at gennemføre den uvildige undersøgelse.

Det var betingelsen for, at ophavsmanden til forslaget, nu tidligere formand for Inatsisartuts Fiskeriudvalg, Henrik Fleischer, samt Siumuts nye formand Erik Jensen og medlem af Inatsisartut Anders Olsen ville stemme for finansloven. Fleischer og vennerne truede med ikke at stemme for Finansloven, og bragte dermed et flertal i fare, med mindre de tre fik deres vilje.

I det politiske spil omkring Grønlands finanser, valgte Naalakkersuisuts formand Kim Kielsen klogeligt at føje de oprørske politikere fra sit eget parti.

For var Finansloven for 2021 ikke stemt igennem, ville balladen om et par millioner sætte hele det offentlige grønlandske samfund på pause, ja delvist i stå i en periode.

Den politiske udredning skal afdække, om tidligere fiskere og andre, der for flere årtier siden solgte deres rejekvoter, blev snydt. De har dannet foreningen Aalisartut Ingerlaqqikkusuttut Peqatigiiffiat, AIP, hvor Henrik Fleischer i øvrigt er med.

