Henningsen tiltræder ny direktør-post

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. november 2023 - 11:32

Det selvstyreejede KNI har oprettet en direktørstilling for HR, kommunikation og bæredygtighed, og selskabet har ansat tidligere kommunaldirektør Juliane Henningsen Heilmann i stillingen.

Det oplyser KNI i en pressemeddelelse.

KNI skriver, at selskabet sætter fokus på udviklingen af selskabet indenfor nogle centrale funktioner, og har ønsket at finde en direktør, der udover at have solid erfaring med de kommende ansvarsområder indenfor HR, kommunikation og bæredygtighed, også har erfaring med ledelse på topniveau.

- Jeg er rigtig glad for, at vi tilfører ledelsen i KNI en så stærk kapacitet som Juliane på en række vigtige områder. Juliane er den helt rette person til at styrke vores arbejde indenfor medarbejderudvikling, en åben kommunikation og ikke mindst KNIs indsatser indenfor samfundsansvar samt bæredygtighed, udtaler CEO i KNI, Jeppe Jensen.

Juliane Henningsen Heilmann ser frem til at arbejde med udvikling af medarbejderne i KNI:

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af KNI, og jeg er klar til at være med til udviklingen af selskabet, og de vigtige opgaver som hver dag udføres i hele landet. Og så glæder jeg mig ikke mindst til at arbejde med udvikling af medarbejdere til at understøtte KNIs nye strategi og målsætninger, udtaler hun.

Juliane Henningsen var kommunaldirektør i Qeqqata Kommunia fra 2019 til 2023. Før det var hun direktør i erhvervsudviklings-organisationen Arctic Circle Business. Hun har også tidligere være medlem af både Inatsisartut og Folketinget.