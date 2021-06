Hemmelige kasser gravet op i Grønland

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. juni 2021 - 11:05

To nyfundne kasser, der blev gravet ned her i landet i 1952, indeholdt dybt fortrolige oplysninger, der skulle anvendes til genopbygning af Danmark i tilfælde af en altødelæggende katastrofe.

Efter flere forgæves forsøg er det lykkedes at finde kasserne på en ekspedition i 2020. Det skriver DR i en pressemeddelelse.

DR har fulgt jagten på de to kasser, der i 1952 blev gravet ned på Grønlands vestkyst af den danske statsgeodæt og officer Jens-Frederik Chantelou, der var chef for en afdeling på Geodætisk Institut.

Jens-Frederik Chantelou var ansvarlig for alle de opmålinger, man skulle bruge for at lave kort over Danmark og Grønland.

Indeholdt vitale informationer om Danmark og Grønland

Kasserne indeholdt derfor vital information om det danske land – herunder opmålinger, nøjagtige højder og koordinater for samtlige danske fikspunkter, der lå til grund for kortlægning af hovedveje, kraftvarmeværker, rensningsanlæg og havne.

De blev sandsynligvis gravet ned på grund af frygt for udbruddet af en ny verdenskrig.

De to koldkrigskasser på kajen klar til at blive sendt afsted til Grønland i 1952. Jeppe Gudmundsen-Holmgreen

I næsten 70 år har ingen kunnet finde kasserne, selvom der er blevet gjort flere forsøg. Men nu er det altså lykkedes.

Nøglerne til kasserne og et tilhørende brev blev ifølge DR fundet i 2002, og i 2019 fandt en medarbejder hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Jens-Frederik Chantelous opmålingsbog, hvor det fremgik, hvilke geografiske koordinater han havde begravet kasserne ud fra.

Nyt lys over væsentligt kapitel

DR har fået lov til at følge jagten på kasserne tæt og lavet en tv-serie om forløbet:

- Det har været helt unikt, at DR har fået adgang til at følge missionen til Grønland på helt tæt hold i jagten på de forsvundne koldkrigskasser. Det er både en fascinerende, lærerig og spændende fortælling, der kaster nyt lys på et væsentligt kapitel - ikke bare i danmarkshistorien – men også i verdenshistorien, siger redaktør i DR Medier Erling Groth.

Programmet ’På sporet af de hemmelige koldkrigskasser’ har premiere den 5. juli på DRTV og på DR1 klokken 20.