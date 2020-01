Hemmelige forsøg med slædehunde

redaktionen Tirsdag, 21. januar 2020 - 17:44

Slædehunden er unik. Gennem 2.000 år er den ikke blandet med andre hunderacer. Derfor er den uhyre interessant at studere for videnskabsfolk. Det skriver avisen AG.

Spørgsmålet er, om forskere bliver fristet til at gå over stregen?

Det er der tilsyneladende en vis bekymring for hos myndighederne, som derfor gør sig umage med at beskytte hundene i et nyt lovforslag.

- Der er i senere tid set eksempler på udenlandske organisationer og forskere, som rejser her til landet ukontrolleret og foretager forskellige forsøg og indgreb på de herboende slædehunde, uden de grønlandske myndigheders vidende og uden om deres kontrol, står der i bemærkningerne til loven.

- Reglerne på området bliver derfor strammet således, at der skal indhentes tilladelse fra den grønlandske veterinærmyndighed for at sikre, at denne praksis sker under kontrollerede og godkendte forhold. Udover at sikre grønlandsk kontrol over udviklingen på slædehundeområdet, skal denne opstramning også være med til at beskytte den grønlandske slædehund mod ikke-godkendt praksis og unødige, uetiske dyreforsøg, tilføjes der i lovbemærkningerne.

