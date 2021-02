Helte hædret for at redde kvindes liv

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 20. februar 2021 - 07:40

Hugo Geisler Svenssons og Hans Ole Dahls beslutsomhed og store mod blev i går hædret ved en højtidelighed på politistationen i Paamiut. Under overværelse af pårørende modtog de en dusør og et diplom.

Den 1. september 2020 gik der ild i en bygning på Jakob Berthelsens vej, og en bevidstløs kvinde var fanget inde i bygningen.

Uden at tænke på eget helbred lykkedes det for Hugo Geisler Svensson og Hans Ole Dahl - uden tøven - at få reddet kvinden ud af flammerne.

På sygehuset blev kvinden behandlet for røgforgiftning.

- Der skal lyde en stor tak til dem begge for at hjælpe en medborger, der virkelig havde brug for det. På grund af denne indsats har de begge modtaget en fuldt fortjent dusør fra politiet, udtaler politimester Bjørn Tegner Bay på vegne af Grønlands Politi.