Heller ingen sport for børn og unge

Onsdag, 14. juli 2021 - 17:45

Heller ingen spark til bolden for U15 drenge i denne omgang.

KAK – Grønlands Bold Union oplyser på sin Facebookside tirsdag sen aften, at spillerne og arrangørerne for GM i fodbold for U15 drenge er blevet enige om at aflyse kampene. Det sker efter Naalakkersuisut har indført forsamlingsloft på 20 personer både indendørs i offentlige rum og udendørs.

Kamp til stregen

KAK har ellers arbejdet for at se på muligheder for at gennemføre drengenes mesterskaber, der blev fløjtet i gang tirsdag klokken 14.00. Der er i alt fire hold, der deltager ved mesterskaberne. Disse er B-67 fra Nuuk, Aqigssiaq fra Maniitsoq, N-48 fra Ilulissat og SAK fra Sisimiut.

Der er i alt otte spillere på hvert hold. Og KAK har set på muligheden om at gennemføre mesterskaberne frem til fredag den 16.juli, hvis spillerne kan reduceres til syv per hold.

Men der skulle kun gå et par timer, så var kampene slut for i år.

Indstiller til suspendering

I en pressemeddelelse indstiller Grønlands Idrætsforbundet, GIF's generalsekretær Jonas Jensen til en generel suspendering af samtlige nationale mesterskaber, kvalifikationsturneringer og andre lignende arrangementer i Grønland i den nævnte periode.

- Der foreligger således en mulighed for, at lignende restriktioner og anbefalinger vil blive forlænget, oplyser Jonas Jensen.

Der er endnu ikke taget en beslutning omkring afholdelse af ældreforeningernes sammenkomst i Paamiut. Sammenkomsten skulle efter planerne starte på fredag, men foreningens formandskab vil først tage stilling til begivenheden i morgen torsdag.