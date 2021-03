Hellefisk: Så lukkes fiskeri i Disko igen

Redaktionen Lørdag, 20. marts 2021 - 16:00

Ti dage efter genåbning af fiskeri efter hellefiskefisk i forvaltningen Diskobugten lukkes fiskeriet igen.

Det meddeler departementet for fiskeri i en kort meddelelse.

- Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler hermed, at månedskvoten for marts, for kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i det kvoterede forvaltningsområde Diskobugten, er ved at være opfisket og lukkes pr. 23.03.2021, lyder det.

Hellefiskfiskeriet i Diskobugten blev ellers genåbnet efter partigruppeformændene godkendte at flytte restkvoter fra november og december. Ifølge knr.gl’s oplysninger drejer det sig om kvoter på 225 tons hellefisk fra månedskvoter i årets sidste måneder, som er flyttet til martsmåned i år. Det tog ti dage for fiskerne at fiske den kvote op.

Åbning og lukning i marts:

Fiskeri efter hellefisk på joller lukkes den 7. marts.

Fiskeriet genåbnes den 13. marts.

Kvoter er ved at være opfisket, fiskeriet skal lukkes igen den 23. marts.

Departementet for fiskeri oplyser i sin seneste meddelelse, at fiskeriet efter hellefisk i forvaltningen Diskobugten genåbnes den 1. april.