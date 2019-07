Hellefisk lokker fiskerfamilier til Ilulissat

Redaktionen Søndag, 14. juli 2019 - 10:21

Der er gode penge at tjene i fiskeriet i Ilulissat, der er Nordgrønlands førende fiskerby. Det tager kun få minutter at komme ud til fiskepladserne. De gode fiskeriforhold lokker hvert år mange fiskere fra andre egne til byen med omkring 4.560 indbyggere, hvor de tilbringer flere måneder om året.

Men i de seneste år er antallet af fiskerfamilier fra andre byer og bygder, der vælger at bosætte sig permanent i Ilulissat, steget. Det siger Johan Villadsen, der er formand for fisker- og fangerforening IAPP i Ilulissat. Selvom han mener, at der skal være plads til alle, der ønsker at tage del i fiskeriet efter hellefisk, er der risiko for, at der opstår problemer på grund af øget koncentration af fiskerflåde på fiskepladserne.

Men søgen efter lykken har allerede givet bedre levehvilkår for en familie fra Qasigiannguit, der i 2016 valgte at flytte nordpå til nabobyen.

Bedre økonomi

Ejner Sandgreen fra Qasigiannguit har tidligere primært fisket efter torsk ved Qasigiannguit. Men højere hellefiskepriser og bedre fiskeriforhold lokkede i 2016 den lille familie med tre børn til fiskerbyen, hvor der er stor fiskeriaktivitet døgnet rundt i sommermånederne.

– Fiskeriet er godt, og der er fisk nok i området. Hellefiskeforekomsterne var bekymrende lave for omkring to år siden, men de seneste to år har fiskeriet været i fremgang. Jeg fanger omkring 500 kilo hellefisk i gennemsnit om dagen, og indhandlingsprisen i Royal Greenlands fiskefabrik i Ilulissat er 26 kroner. Derfor kan jeg følge med i afbetalingerne til min jolle, som jeg har købt med et banklån, siger han.

