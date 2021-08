Hellefisk i Uummannaq skal beskyttes

Redaktionen Tirsdag, 24. august 2021 - 17:42

Naturinstituttets forskningsskib Sanna har i sommerens løb foretaget undersøgelser af blandt andet hellefiskenes størrelser omkring Uummannaq, Ukkusissat, Saattut, Illorsuit og Ikerasak.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Selvom fiskeundersøgelser viser, at forholdene i Uummannaq-området har været stabile i en lang periode, er størrelsen af hellefiskene begyndt at falde i området i de sidste fem til seks år, ligesom fangsterne er steget voldsomt i den periode. Hvis man bliver med at fiske lige så intensivt, som man gør nu i Uummannaq-området, vil man formentlig opleve, at hellefiskene bliver mindre i de kommende år. Det siger Rasmus Nygaard, som er biolog og forsker ved Afdeling for Fisk og Skalddyr på Grønlands Naturinstitut. Fisker- og fangerforeningen i Uummannaq mener ligeledes, at der bør igangsættes tiltag, der skal forhindre nedgang i hellefiskebestanden.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: