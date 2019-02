Hellefisk-fiskeriet er nær smertegrænsen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. februar 2019 - 11:10

Naalakkersuisut har ingen planer om at reducere antallet af fiskere.

I et paragraf 37 svar til Aqqaluaq B. Egede fra IA fremgår det, at alle, der søger en fiskerilicens og opfylder visse krav, per automatik får udstedt en licens. Sådan er reglerne, lyder det.

Bæredygtigt fiskeri

I svaret bemærkes det imidlertid, at ”Naalakkersuisut arbejder for at sikre, at der foregår et bæredygtigt fiskeri, og at fiskeriet økonomisk kan løbe rundt for de enkelte fiskere”.

Selv om fiskeriet efter hellefisk i nord er ved at nå smertegrænsen, har Nikkulaat Jerimiassen ingen planer om at reducere antallet af fiskere, og det oplyses ikke, om der er intentioner om at pille ved den automatiske adgang til en fiskerilicens gennem en ny fiskerilov.

Fordækte kort

Det er yderst sparsomt, hvad Jerimiassen vil oplyse om en ny fiskerilov. Der spilles fortsat med fordækte kort her forud for partiledermødet i Ilulissat, hvor spørgsmålet om en fiskerikommission er på dagsordenen.

- Hvilke politiske krav har Naalakkersuisut stillet i forhold ti udarbejdelsen af den nye fiskerilov, spørger Aqqaluaq B. Egede.

Naalakkersuisoq for Fiskeri henviser til en anden besvarelse, som lyder:

- Arbejdet med at nedsætte en Fiskerikommission er i etableringsfasen og igangsat til politisk behandling.

Ilulissat-mødet

Sermitsiaq.AG erfarer, at Jerimiassen tirsdag er på vej til Ilulissat sammen med partilederne Kim Kielsen og Vittus Qujaukitsoq samt Aqqalu Jerimiassen, der repræsenterer sygemeldte Siverth K. Heilmann. De skal mødes med lederen af koalitionens støtteparti, Niels Thomsen, Demokraterne, og forsøge at nå til enighed om et kommissorium for fiskerikommissionen.