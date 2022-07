Helikopter henter nødstedte ved Ittoqqortoormiit

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 10. juli 2022 - 15:46

I tre dage har to både med syv personer været omringet af ismasserne ved Ittoqqortoormiit, og har kravlet op til storis, da de ikke kunne sejle videre.

Der er tale om tre fangere og fire ekspeditionsfolk.

Søndag eftermiddag bliver der chartret en helikopter, som skal hente fire ekspeditionsfolk, som skal flyves videre til Nerlerit Inaat, oplyser Mette Pike Barselajsen fra Nanu Travel.

Krydstogtskib vil bryde is

- En fanger fra Ittoqqortoormiit skal så med i helikopteren til storisen, som skal hjælpe til med bådene. Og hvis det er muligt, vil et krydstogtskib, som er i nærheden af byen, forsøge at hjælpe med at bryde is, så de to både kan sejle hjem til Ittoqqortoormiit, siger Mette Pike Barselajsen til Sermitsiaq.AG.

Hun oplyser, at krydstogtskibet har aflyst sit anløb i byen på grund af ismasserne, men vil så undersøge, om det er muligt at hjælpe de to både, som har været strandet fast nu i flere dage.