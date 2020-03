Helge Tang udskyder hotel-åbning

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 15. marts 2020 - 10:39

- Hotellet er klar til brug den 6. april, som vi har planlagt det i flere år, men med situationens alvor taget i betragtning, vil vi vente med at fejre færdiggørelsen af det flotte nye hotel, indtil verden igen er normal omkring os, fortæller hotelejer Helge Tang.

- Der har aldrig tidligere været så mange aflysninger og så få ankomster med forretnings- og ferierejsende, som i denne tid, understreger Helge Tang.

Fast beredskab

Hotellet kommer til at stå klar fra 6. april, og man vil bevare et antal medarbejdere i fast beredskab til at passe på hotellet døgnet rundt.

- Vi vil således også være klar til at åbne med få timers varsel, hvis der pludselig opstår en situation, hvor der er brug for ekstra sengepladser her i hovedstaden, forklarer Helge Tang.