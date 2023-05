»Sådan heles sårene«

Redaktionen Torsdag, 11. maj 2023 - 08:56

Inuit Ataqatigiit håber på, at det kan blive en helende ting at se koloni-fortiden i øjnene.

- Jeg tror, det er den vej, vi har brug for at gå: vi skal hele vores sår. Det må ske gennem en kollektiv helingsproces. Det er derfor, at vi i disse år forsøger at få afdækket en række af de forhold i vores fælles historie med Danmark, som har givet Grønland sår, som har påført os grønlændere smerte og sorg, sagde Asii Chemnitz Narup, da Inatsisartut tog hul på debatten om at få udredt omstændighederne omkring kolonitiden og afviklingen af den.

Det skriver avisen AG.

Ifølge Asii Chemnitz Narup, der er socialpædagog – samt uddannet i sorg og kriseterapi – vil det fortrængte altid vende tilbage.

- Men det vender tilbage i dæmonisk skikkelse. Så en udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus, herunder om hvorvidt Danmark i forbindelse hermed levede op til FN’s krav til afkolonialisering, er et led i en sådan konfrontation. For derved får vi mulighed for at kende den sande historie. Vi ser dæmonerne i øjnene. For at komme videre. For at vores håb, drømme og visioner ikke skal skue tilbage – men for at frisætte os, så vores håb, drømme og visioner skuer fremad, forklarede Asii Chemnitz Narup.

