Helene Broberg Berthelsen bliver ny styrelseschef

Redaktionen Fredag, 11. oktober 2019 - 17:45

Helene Broberg Berthelsen kommer fra en stilling som direktør for børn og skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hun indtager stillingen som styrelseschef i styrelsen for forebyggelse og sociale anliggender fra 1. januar 2020. Det meddeler departementet for sociale anliggender i en pressemeddelelse.



- Jeg glæder mig over at vi kan udnævne en særdeles velkvalificeret styrelseschef, som med sin brede baggrund kan være med til at fortsætte de mange vigtige opgaver som Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold skal løfte. Helene Broberg Berthelsens store kendskab til det kommunale område er et meget stort plus for at sikre at Naalakkersuisuts arbejde med at sikre positiv udvikling for vore kommende generationer, siger Departementschef Julie Præst Wilche.

- Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold glæder sig over at have fundet en styrelseschef med stor strategisk kompetence, indgående kendskab til den kommunale forvaltning og evne til at realisere alle de omfattende opgaver, som Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold står overfor, lyder det i pressemeddelelsen.

Nogle af de helt store opgaver bliver realiseringen af Naalakkersuisuts indsatser med at forebygge omsorgssvigt, styrke indsatsen overfor udsatte børn og unge samt implementeringen at et nyt folkesundhedsprogram.