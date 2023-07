Hele verden holder sommerlejr i Kullorsuaq

Merete Lindstrøm Tirsdag, 11. juli 2023 - 09:45

Det er en fest for hele byen, når frivillige fra hele verden og lokale stabler en sommerlejr på benene med fodbold, basketball, høvdingebold, maling på sten, brætspil, lego og forskellige andre lege for bygdens børn og unge.

Peder Trolle

Ud over de velkendte sportsgrene har der også været masser af kulturudveksling fra de ni internationale frivillige, der kommer fra Serbien, Tjekkiet, Hong Kong, Mexico, Estland og Danmark.

Et af de mere eksotiske indslag har været fremstilling af den Mexicanske Piñata (en slags mexicansk fastelavnstønde af pap) hvor deltagerne samtidigt har hørt om denne tradition i Mexico.

Fra frivillig til campleder

En af kræfterne bag sommerlejren er 27-årige Susanne Eliassen, som bor i Kullorsuaq og var frivillig sidste sommer, hvor hendes 4-årige søn Ilannguaq var med på Camp Kulloq.

I år har Susanne taget ansvaret som en af de to campledere.

- Jeg kan virkelig godt lide at være med til at arrangere sommercampen og jeg har lært en masse ved at være frivillig leder. Det er spændende at møde så mange frivillige fra udlandet og vi har fået et godt sammenhold og nogle af dem er som familie for mig, fortæller Susanne.

I flere måneder har hun været med til at planlægge og nu gennemføre Camp Kulloq. Hun understreger at kulturudveksling er en stor del af oplevelsen for mange af deltagerne.

-Vi fortæller om og viser hinanden, hvordan vi bor og lever, og hvordan vores kultur er. Vi har serveret narhval, mattak og sæl for de frivillige fra udlandet. De har også lavet noget af deres mad, siger Susanne Eliassen.

Fest for hele bygden

Selv om campen især er for børn og unge, så er hele bygden velkommen, fortæller den anden campleder, Maria Brix Rasmussen fra Danmark.

- Det er primært for børn og unge, men der kommer også mange voksne. Både af nysgerrighed og for at være med i fælles aktiviteter med deres børn. Der er en helt særlig stemning, synes jeg, og det giver et godt sammenhold på tværs af frivillige og indbyggere, fortæller hun.

Camp Kulloq 2023 sluttede 8. juli med en stor afskedsfest og fælles lege for hele bygden. Det er blandt andet foreningen Grønlandske Børn – Kalaallit Meerartaat, der har været med til at arrangere campen.