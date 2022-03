Hele landet oplever ustabilt internet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 07. marts 2022 - 10:43

Flere privatkunder har formentlig oplevet ingen eller ustabil internetforbindelse mandag morgen.

Tusass melder under driftsinformation på sin hjemmeside, at der er udfordringer med netforbindelserne.

- Bredbånds internet – hjemmeinternet er ustabilt i hele landet. Mobiltjenester som mobiltelefoni og mobildata virker, oplyser Tusass.

Kommunikationsafdelingen i Tusass oplyser, at problemet er ved at blive løst, og at privatkunder kan forvente stabilt internet mandag formiddag.

- De fleste kunder er nu tilbage på bredbåndsinternet , og vi arbejder hårdt på at få de sidste kunder med på, lyder det.

Sort skærm og stille radio

Også forbindelser til TV og radio i dele landet er ustabile.

Her oplyser Tusass, at der er foretaget justeringer i systemet, og at teknikere holder øje med systemet, så TV-seere og radiolyttere kan få forbindelse igen.