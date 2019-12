Hele Grønland får adgang til højhastigheds-net i 2020

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 27. december 2019 - 15:55

Ambitionen om at kunne levere højhastigheds-internet til alle, uanset hvor de måtte befinde sig i den arktiske region, ser ud til at blive en realitet allerede næste år.

Bag den milliarddyre investering står blandt andet Airbus, Intelsat, Coca-Cola og den karismatiske Richard Branson, der har stiftet Virgin. Planen er at opsende 650 satellitter i lav højde, der er knyttet til 30 modtage-parabolanlæg over hele verden.

Grønland er dækket ind

Et af modtage-anlæggene skal ligge i Nuuk i området nær den nye Anstalt. Det viser sig, at det verdensomspændende projekt vil fokusere på at dække Arktis som det første. Der er allerede etableret landanlæg i Norge og Alaska, og de første satellitter er allerede sendt i omløb rundt om jorden.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med OneWeb i London, og her bekræfter man, at Grønland bliver dækket ind via den nye internetservice.

- Vores service vil kunne levere fiberlignende forbindelser til hundrede tusinder af hjem, fly og skibe over hele Arktis, oplyser OneWeb. 48 procent af den arktiske region står i dag uden mulighed for at koble sig på en bredbåndsdækning, hvilket nu vil blive ændret.

OneWeb har via seks opsendte satellitter testet kvaliteten af videostreaming, og man har opnået et resultat, hvor signalforsinkelsen ligger under 40 millisekunder, oplyses det.

Air Greenland er interesseret

Marketingmanager Katja Wahl fra Air Greenland følger spændt udviklingen fra sidelinjen.

- Det er et spændende projekt, som vi naturligvis følger. Vi vil naturligvis vurdere, om det er en service, som vi kan bruge, så vi kan give vore flypassagerer adgang til internettet under vore flyvninger, oplyser Katja Vahl til Sermitsiaq.AG. Hun understreger, at det endnu er for tidligt at fastslå, om Air Greenland vil lave en aftale med OneWeb.

Tele-Post direktør Kristian R. Davidsen har tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG, at OneWeb-projektet kan få stor betydning for flere borgere i Grønland.

- Hvis projekterne lever op til ambitionerne, så vil det få betydning for borgerne i Østgrønland, i Nordvestgrønland og fåreavlerne i Sydgrønland, sagde Kristian R. Davidsen til Sermitsiaq.AG tilbage i maj 2018.

OneWeb har endnu ingen oplysninger om, hvad det vil koste at blive koblet på den trådløse bredbåndsservice.