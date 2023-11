Held i uheld: Tusindvis af liter brændstof spildt - og samlet op igen

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. november 2023 - 10:02

Mandag skete der et større udslip ved Sisimiut, men den foreløbige vurdering er, at der ikke er sket forurening.

Vagtchef Bent Johnsen fortæller, at uheldet ifølge politiets oplysninger skete i forbindelse med påfyldning af en stor olietank ved byen, og at udslippet anslås at have været mellem 177.000 og 200.000 liter.

Mandag aften lød der en opfordring fra politi og brandvæsen på Facebook til at respektere en afspærring ved Sisimiut som følge af hændelsen. Et område ved Teleøen var afspærret på grund af et brændstofudslippet.

Umiddelbart ikke forurening

Vagtchefen fortæller, at udslippet heldigvis skete på et sted, hvor olien kunne inddæmmes og suges op igen.

Derfor kunne afspærringen ophæves, efter at brændstoffet var blevet overført til en anden tank.

Den foreløbige vurdering er, at der ikke skete forurening ved episoden.