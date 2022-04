H.C. Dahl vinder ikke Reykjavik Open i denne omgang

redaktionen Onsdag, 13. april 2022 - 17:00

Men Hans Christian Dahl kommer ikke tomhændet retur til Nuuk. Med i bagagen har han en spritny Fide præstationsrating på ikke mindre end 1763 Elo point. Faktisk lå han længe til at kunne passere 1800 Elo som er rating kravet for at kunne kalde sig kattegori A spiller.

Med sidste runde færdigspillet, ligger Dahl dog lunt midt i feltet. Han har taget nogen flotte skakskalpe undervejs med gevinster mod stærke modstandere, han har også tabt en håndful partier og spillet en enkelt remis.

Alt i alt har det været en fremragende international turneringsdebut for Hans Christian fremhæver formand for Nuuk Skakklub Niels Kristian Skou:

Fuld valuta for satsning

- Hans Christian har demonstreret, at han kan spille med sammen med de bedste og samtidig været en flot ambassadør for såvel flaget internationalt som for grønlandsk skak i det hele taget. I klubben har vi hygget os med at følge slagets gang i Reykjavik, og vi føler samstemmende, at vi har fået fuld valuta og mere til for den satsning, det har været at tilmelde ham til turneringen.

I Island har det været en stor nyhed med den grønlandske deltagelse. Faktisk så meget at Hans Christian Dahl er blevet inteviewet til landsdækkende TV om sin oplevelse af Reykjavik Open og sine tanker om og ønsker for udviklingen af grønlandsk skak mere bredt.

- Selvfølgelig har det været en fænomenal oplevelse for mig at være med, siger H.C. Dahl og fremhæver den gode skakatmosfære i Harpa og al den opbakning, som er blevet ham til del.

Repræsentationschef kom forbi og heppede

- Jeg har virkelig følt mig godt tilpas. Der har været positiv opbakning hele vejen igennem, selv Tove Søvndahl Gant fra den grønlandske repræsentation i Reyjkjavik har været forbi Harpa og heppe på mig, og Islandsk Fide Mester Robert Lagerman har støttet med både det ene og det andet. Det luner, inspirerer og har givetvis givet mit spil et løft, siger han og fortsætter:

- Egentlig, den store positive opmærksomhed til trods, så drejer det sig jo ikke om mig, siger Hans Christian Dahl.

- Det det handler om er, at det vil være fantastisk hvis flere unge grønlændere fremover kan begejstres for skakkens univers og så naturligvis gerne lykkes med at få interessen op på et niveau hvor de på sigt kan tage kampen op mod mine islandske banemænd fra denne min første turneringen her i Island.

HC Dahls interview til Islandsk TV i Harpa, Reykjavik kan ses her.