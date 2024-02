Havørn i nød: Fløj ind i kran og endte i Donnas dyreklinik

Jensine Berthelsen Mandag, 05. februar 2024 - 14:56

Opdatering mandag 15:45: Klinikchef i Donnas dyreklinik Tom Amtoft fortæller at ørnen efter omstændighederne har det godt og at de nu har ladet den flyve frit.

Havørne er meget betagende og majestætiske. De har for mange mennesker en beroligende virkning, når de flyver højt oppe uden at baske med deres vinger.

Men ravnene kan ikke lade dem være i fred, og benytter enhver lejlighed til at drille ørnene.

Det var lige præcis det, der skete med for en stakkels ørn denne morgen. Ravnene drillede den åbenbart så meget, at den mistede kontrollen og fløj direkte ind i en kran ved fiskefabrikken i Nuuk.

Mediehusets fotograf, Leiff Josefsen og han kone fik sig en forskrækkelse, for de var øjenvidner til ørnens ulykke.

- Den kunne ikke flyve igen efter sammenstødet med kranen, så vi, mig og min kones kollega John, måtte indfange den for at bringe den til Donnas dyreklinik, fortæller Leiff Josefsen.

Klinikchef hos Donnas dyreklinik, Tom Amtoft fortæller, at de stadig er igang med at prøve at finde ud af, hvor stor skade ørnen har pådraget sig:

- Det er jo et vildt dyr og den er fuldvoksen og meget stor og stærk, så det er lidt af en udfordring at finde ud af skadens omfang. Men vi arbejder på at finde ud af, om den kan komme ud i sit rette element igen. Hvis skaden er for stor, og hvis vi vurderer, at det ikke er forsvarligt at sætte den ud igen, så må vi nok aflive den, fortæller Amtoft overfor Sermitsiaq.AG.